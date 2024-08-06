

Генпрокурор Грузии встретился с послом Турецкой Республики

06.08.2024 17:58





Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем.



На встрече, состоявшейся в Генеральной прокуратуре, присутствовали заместитель генерального прокурора Грузии Натия Меребашвили, начальник управления международных связей и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и руководитель консульского отдела посольства Турции Боран Джан Кочбоган.



На ознакомительной встрече стороны говорили о тесном и эффективном сотрудничестве между компетентными ведомствами двух стран в сфере уголовного права и выразили готовность к дальнейшему углублению взаимного сотрудничества в будущем.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





