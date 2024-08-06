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Генпрокурор Грузии встретился с послом Турецкой Республики


06.08.2024   17:58


Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Али Кааном Орбаем.

На встрече, состоявшейся в Генеральной прокуратуре, присутствовали заместитель генерального прокурора Грузии Натия Меребашвили, начальник управления международных связей и правового обеспечения Ираклий Чилингарашвили и руководитель консульского отдела посольства Турции Боран Джан Кочбоган.

На ознакомительной встрече стороны говорили о тесном и эффективном сотрудничестве между компетентными ведомствами двух стран в сфере уголовного права и выразили готовность к дальнейшему углублению взаимного сотрудничества в будущем.


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