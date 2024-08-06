

Папуашвили: Предвыборный процесс идет с нарушениями, особенно было подчеркнуто иностранное вмешательство

06.08.2024 18:02





Председатель парламента Грузии Шалвы Папуашвили заявил, что предвыборный процесс в Грузии проходит на фоне нарушений, особенно было подчеркнуто иностранное вмешательство в процесс.



По его словам, «Фестиваль демократии» проходит за счет иностранного финансирования, что является нарушением избирательного процесса, и посольство Дании является примером этого.



«Когда мы говорим о «фестивале авторитаризма», который проводится в эти дни, мы видим, что он не оказывает никакого влияния на реакцию народа, это нарушение предвыборного процесса, предоставление платформы для предвыборной кампании с иностранным финансированием является прямым вмешательством в избирательный процесс. С другой стороны, мы видели баннеры Михаила Саакашвили и его рекламу. Посольство Дании подотчетно своему народу и правительству, а не грузинскому народу, и, вероятно, поэтому оно менее заинтересовано в этом вопросе. Если бы там была выставлена ​​фотография датского преступника, я уверен, они сочли бы это своим делом и дали бы объяснения. Но вопрос касается грузинского народа, и они не утруждают себя объяснениями», — заявил Шалва Папуашвили.



Шалва Папуашвили надеется, что миссия БДИПЧ/ОБСЕ, наблюдающая за процессом издалека, отразит выводы в докладе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





