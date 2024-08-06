

Депутат от ГМ назвал президента «низкого ранга бездарной пропагандистской Национального движения»

06.08.2024 18:40





«В лице Саломе Зурабишвили с трибуны говорила ни больше ни меньше, как низкоранговая, бездарная пропагандистка «Национального движения»», — заявил член парламентского большинства Алуда Гудушаури, оценивая заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, Саломе Зурабишвили пытается вести пропаганду в пользу представителей «Национального движения».



«Саломе Зурабишвили находится в такой спирали политического абсурда, что сама знает, что выбраться из нее будет очень сложно, даже невозможно. Она пытается вести пропаганду для конкретных лиц, якобы нейтральных, но на самом деле в пользу представителей коллективного «Национального движения». Еще раз повторю, вчера Саломе Зурабишвили стояла на трибуне и разговаривала с представителями СМИ, ни больше ни меньше, как низкоранговая, очень некомпетентная пропагандистка «Национального движения». Призыв к политической агитации «Национального движения» и являясь одним из его участников, станет для Саломе Зурабишвили политическим приговором. Она очень скоро увидит, что поражение, которое грузинский народ нанесет коллективному «Национальному движению» 26 октября, будет настолько горьким и масштабным, что они сами не смогут себе такого представить», — сказал Гудушаури.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





