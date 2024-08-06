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Конституционный суд Грузии: USAID прекратил финансирование летней школы Конституционного суда


06.08.2024   19:18


В Конституционном суде Грузии подтверждают, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование летней школы Конституционного суда.

Как сообщают в Конституционном суде, летнюю школу вместе с USAID финансирует и Евросовет, однако на данном этапе Евросоветом не принято аналогичное решение.

«У нас есть летняя школа, которая является совместным проектом USAID, Евросовета и, разумеется, Конституционного суда. В этом году USAID решило прекратить финансирование. Евросоветом не принято подобное решение», - заявляют в Конституционном суде.


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