

Конституционный суд Грузии: USAID прекратил финансирование летней школы Конституционного суда

06.08.2024 19:18





В Конституционном суде Грузии подтверждают, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование летней школы Конституционного суда.



Как сообщают в Конституционном суде, летнюю школу вместе с USAID финансирует и Евросовет, однако на данном этапе Евросоветом не принято аналогичное решение.



«У нас есть летняя школа, которая является совместным проектом USAID, Евросовета и, разумеется, Конституционного суда. В этом году USAID решило прекратить финансирование. Евросоветом не принято подобное решение», - заявляют в Конституционном суде.





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