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Конституционный суд Грузии: USAID прекратил финансирование летней школы Конституционного суда
06.08.2024 19:18
В Конституционном суде Грузии подтверждают, что Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование летней школы Конституционного суда.
Как сообщают в Конституционном суде, летнюю школу вместе с USAID финансирует и Евросовет, однако на данном этапе Евросоветом не принято аналогичное решение.
«У нас есть летняя школа, которая является совместным проектом USAID, Евросовета и, разумеется, Конституционного суда. В этом году USAID решило прекратить финансирование. Евросоветом не принято подобное решение», - заявляют в Конституционном суде.
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