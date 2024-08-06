

США прекратили финансирование образовательного проекта Корпуса мира в Грузии

06.08.2024 20:54





Оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi сообщает, что США прекратили финансирование еще одной программы — образовательного проекта Корпуса мира в Грузии.



Соединенные Штаты в рамках этого проекта сотрудничают с Грузией с 2001 года. За это время в страну прибыло около тысячи американских преподавателей английского языка.



Также, по данным Mtavari Arkhi, приостановлены гранты USAID, с помощью которых преподаватели английского языка осуществляли различные образовательные проекты в местных общинах.



Отметим, «Корпус мира» — это независимое федеральное агентство США, которое направляет добровольцев в различные страны мира (в более чем 70 стран), чтобы сотрудничать с правительственными учреждениями, школами, некоммерческими организациями, неправительственными организациями и предпринимателями в сферах образования, предпринимательства, информационных технологий, сельского хозяйства и экологии.





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