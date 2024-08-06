

TI Грузия: «Грузинская мечта» получила половину политических пожертвований во втором квартале 2024 года

06.08.2024 21:08





«Международная прозрачность – Грузия» 2 августа опубликовала ежеквартальный информационный бюллетень о политических пожертвованиях, который охватывает период с 1 апреля по 30 июня. По данным организации, несмотря на приближение парламентских выборов, второй квартал 2024 года не отличался обилием пожертвований. Сумма пожертвований, полученных всеми партиями, составила менее 2 миллионов. «Грузинская мечта» получила половину пожертвований, 1 миллион лари, хотя эта цифра меньше, чем пожертвования, полученные партией в годы выборов.



«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что среди доноров «Грузинской мечты» до сих пор есть акционеры компаний, выигравших многомиллионные тендеры, доноры, связанные с которыми компании получили бюджетные субсидии, лицензии на добычу полезных ископаемых и государственную недвижимость в результате приватизации.



За отчетный период 207 доноров пожертвовали всем партиям в общей сложности 1 930 293 лари, что примерно на 60% больше, чем в предыдущем квартале. «Грузинская мечта» получила 50% партийных пожертвований – 961 176 лари, на втором месте «Лело» – 464 990 лари, а на третьем – «Национальное движение» с 302 682 лари. По количеству доноров лидирует «Национальное движение», которому за отчетный период пожертвовали деньги 73 раза (66 доноров), партия «Измени Грузию» получила 55 пожертвований (35 доноров).



«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что партия «Измени Грузию» была основана в 2020 году, пожертвований она не получала до мая этого года, а за отчетный период получила до 26 тысяч лари.



Доноры «Грузинской мечты» и «Силы народа»



За отчетный период 31 донор пожертвовал «Грузинской мечте» в общей сложности 961 176 лари. В 2024 году тендеры на сумму 81 миллион лари выиграли две компании, связанные с 31 донором. «Сила народа» впервые получила политические пожертвования, всего два человека пожертвовали ей 96 тысяч лари, в том числе депутат парламента Виктор Джапаридзе (он пожертвовал партии 38 тысяч лари). За тот же период связанная с Джапаридзе компания получила упрощенные договоры о закупке на сумму 138 тысяч лари.



Другие доноры «Грузинской мечты»:



Серго Хабулиани пожертвовал «Грузинской мечте» 10 тысяч лари, а его компания «Цекури» выиграла два тендера на общую сумму 14,8 миллиона лари. За первые 6 месяцев 2024 года Серго Хабулиани пожертвовал «Грузинской мечте» 50 тысяч лари, а его компания «Цекури» выиграла тендеры на сумму 79 миллионов лари;



Леван Некреселшвили и Важа Цигрошвили в один и тот же день пожертвовали партии 64 000 лари (всего они пожертвовали правящей партии 434 000 лари); Между тем, связанные с ними компании ООО «Шато Некреси», РЦ «Некресели» и ООО «Марнискари» получили в рамках различных государственных сельскохозяйственных программ в 2021-2022 годах 1 544 783 лари;



Михаил Бузаладзе пожертвовал «Грузинской мечте» 20 тысяч лари. Он является директором ООО винодельческой компании «Ртвелиси», получившейиз государственного бюджета в 2021-2023 годах более 1 млн лари в рамках льготного агрокредитования и агрострахования. Кроме того, компания получила 408 000 лари в рамках программы субсидирования сбора виноградного урожая в 2022 и 2023 годах;



22 апреля Элгуджа Мучаури пожертвовал 20 000 лари «Грузинской мечте». 23 февраля 2024 года, за два месяца до пожертвования, связанная с Мучаури компания ООО «Э.И.Л.Дж.» получила лицензию на добычу песчано-гравийного месторождения Лиахви сроком на 5 лет в объеме 95 400 м3.



Аделаида Наникашвили 4 апреля пожертвовала «Грузинской мечте» 60 тысяч лари, а 23 апреля, согласно постановлению правительства, ее компании ООО «Айэмси» увеличили лицензионный объем добываемых полезных ископаемых в 5 раз.





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