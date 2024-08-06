

Саакашвили выступил с критикой в адрес президента

06.08.2024 22:02





По заявлению третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, для него удивительно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не опротестовывала его заключение и не требовала в связи с т.н. «делом о пиджаках» снять гриф секретности с президентских расходов, начиная с 2014 года.



Как пишет Саакашвили, Зурабишвили просит суд заставить его замолчать.



«Удивляюсь, что Саломе Зурабишвили, выросшая в демократической Франции, никогда не опротестовывала мое незаконное заключение и не требовала в связи с т.н. «делом о пиджаках» снять гриф секретности с президентских расходов с 2014 года.



Теперь она требует от суда Иванишвили заставить замолчать меня, лидера самой представительной оппозиционной партии, и это его демократическая платформа?



Ведь демократия в первую очередь - это справедливость и равноправие. Как же мы так создадим справедливое и демократическое государство?» - говорится в заявлении Саакашвили.





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