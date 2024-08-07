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Посольство Германии: Призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению от 12 августа и 8 сентября 2008 года
07.08.2024 10:23
Посольство Германии в Грузии распространило заявление по поводу 16-й годовщины Августовской войны.
«Сегодня исполняется 16 лет со дня начала вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Грузией.
Федеративная Республика Германия поддерживает национальный суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Одностороннее признание Российской Федерацией и другими государствами сепаратистских регионов — Абхазии и Южной Осетии недопустимо.
Призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению от 12 августа и 8 сентября 2008 года», — говорится в заявлении посольства.
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