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Саакашвили: 26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии


07.08.2024   12:22


В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность, - этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, он находится в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.

«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность.

Я нахожусь в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.

Тогда враг не смог завоевать нас, и трагедия, что то, что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова.

26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии», - написал Саакашвили.


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