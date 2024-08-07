

Саакашвили: 26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии

07.08.2024 12:22





В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность, - этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, он находится в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.



«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность.



Я нахожусь в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.



Тогда враг не смог завоевать нас, и трагедия, что то, что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова.



26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии», - написал Саакашвили.





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