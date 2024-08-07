|
|
|
Саакашвили: 26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии
07.08.2024 12:22
В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность, - этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, он находится в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.
«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность.
Я нахожусь в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.
Тогда враг не смог завоевать нас, и трагедия, что то, что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова.
26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии», - написал Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна