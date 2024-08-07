

Глава МИД Эстонии: 16 лет назад Россия начала агрессивную войну против Грузии, мы продолжим твердую поддержку территориальной целостности Грузии

07.08.2024 12:22





В этот день, 16 лет назад, Россия начала агрессивную войну против Грузии, мы продолжим твердо поддерживать территориальную целостность Грузии, - об этом в соцсети X пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.



«Сегодня, 16 лет назад, Россия начала агрессивную войну против Грузии, результаты которой ощущаются и сегодня. Эстония осуждает и не забудет текущую оккупацию 20% территории Грузии, и мы продолжим твердую поддержку территориальной целостности Грузии», - написал Маргус Цахкна.





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