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Глава МИД Эстонии: 16 лет назад Россия начала агрессивную войну против Грузии, мы продолжим твердую поддержку территориальной целостности Грузии
07.08.2024 12:22
В этот день, 16 лет назад, Россия начала агрессивную войну против Грузии, мы продолжим твердо поддерживать территориальную целостность Грузии, - об этом в соцсети X пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Сегодня, 16 лет назад, Россия начала агрессивную войну против Грузии, результаты которой ощущаются и сегодня. Эстония осуждает и не забудет текущую оккупацию 20% территории Грузии, и мы продолжим твердую поддержку территориальной целостности Грузии», - написал Маргус Цахкна.
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