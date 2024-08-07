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МИД Норвегии: В августе 2008 года российские войска вторглись в Грузию, спустя 16 лет оккупация продолжается
07.08.2024 12:23
В августе 2008 года российские войска вторглись в Грузию, спустя 16 лет оккупация продолжается, - заявление об этом МИД Норвегии публикует в социальной сети X.
«В августе 2008 года российские войска вторглись в Грузию. Спустя 16 лет оккупация продолжается. В Грузии, как и в Украине, мы еще раз призываем Россию прекратить грубое нарушение международного права и уважать суверенитет и территориальную целостность соседей», - пишет МИД Норвегии.
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