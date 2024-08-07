

Посольство: Великобритания продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.08.2024 12:23





Сегодня, в 16-ю годовщину, мы вспоминаем погибших, раненых и ставших беженцами в результате жестоких и незаконных действий России в российско-грузинской войне в августе 2008 года, - об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.



В не отмечается, что Соединенное Королевство продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.



«Сегодня, в 16-ю годовщину, мы вспоминаем погибших, раненых и беженцев в результате жестоких и незаконных действий России в российско-грузинской войне в августе 2008 года.



Соединенное Королевство решительно продолжает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении.





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