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Посольство: Великобритания продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии
07.08.2024 12:23
Сегодня, в 16-ю годовщину, мы вспоминаем погибших, раненых и ставших беженцами в результате жестоких и незаконных действий России в российско-грузинской войне в августе 2008 года, - об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.
В не отмечается, что Соединенное Королевство продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Сегодня, в 16-ю годовщину, мы вспоминаем погибших, раненых и беженцев в результате жестоких и незаконных действий России в российско-грузинской войне в августе 2008 года.
Соединенное Королевство решительно продолжает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении.
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