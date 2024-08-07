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Ландсбергис: Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма


07.08.2024   12:24


Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма, когда грубая сила попирает международное право и порядок, - об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в связи с 16-й годовщиной агрессии России против Грузии.

«Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма, когда грубая сила попирает международное право и порядок. Поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Грузии остается непоколебимой», - заявил Габриэлюс Ландсбергис.


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