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Ландсбергис: Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма
07.08.2024 12:24
Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма, когда грубая сила попирает международное право и порядок, - об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в связи с 16-й годовщиной агрессии России против Грузии.
«Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью старого образца империалистического экспансионизма, когда грубая сила попирает международное право и порядок. Поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Грузии остается непоколебимой», - заявил Габриэлюс Ландсбергис.
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