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Посольство США: США продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ
07.08.2024 12:24
Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ - продолжающееся нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Сегодня исполнилось шестнадцать лет со дня вторжения России в Грузию.
Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ.
Постоянное нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе.
Соединенные Штаты продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.
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