

Посольство США: США продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ

07.08.2024 12:24





Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ - продолжающееся нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



«Сегодня исполнилось шестнадцать лет со дня вторжения России в Грузию.



Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ.



Постоянное нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе.



Соединенные Штаты продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.





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