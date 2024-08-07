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Посольство США: США продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ


07.08.2024   12:24


Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ - продолжающееся нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.

«Сегодня исполнилось шестнадцать лет со дня вторжения России в Грузию.

Мы помним события августа 2008 года и их болезненное влияние, которое по сей день воздействует на грузинский народ.

Постоянное нарушение Россией соглашения о прекращении огня от 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе.

Соединенные Штаты продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.


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