

Пресс-спикер НАТО: Призываем Россию вывести размещенные в Грузии силы - НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.08.2024 12:25





Призываем Россию вывести расположенные в Грузии силы, которые были размещены там без согласия Грузии, - об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалла в связи с 16-й годовщиной агрессии, осуществленной Россией против Грузии.



«Мы призываем Россию вывести расположенные в Грузии силы, которые были размещены там без согласия Грузии. Несмотря на 16 лет российской оккупации, Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», - заявила пресс-спикер НАТО.





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