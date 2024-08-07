

Евросоюз осуждает военное присутствие России на территориях Грузии — заявление Борреля

07.08.2024 12:26





Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель распространяет заявление в 16-ю годовщину августовской войны.



Дословно:



«7 августа исполняется 16 лет с начала войны между Россией и Грузией в августе 2008 года. Приверженность Европейского Союза мирному урегулированию конфликтов в Грузии остается твердой.



Мы вновь осуждаем продолжающееся военное присутствие России в оккупированных сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, что является нарушением международного права и обязательств России в рамках соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года. Права человека в конфликтных регионах Грузии продолжают нарушаться, включая проведение политики «бордеризации», закрытие пропускных пунктов и незаконные задержания со стороны российских военных. Ограничения на свободу передвижения должны быть сняты, нарушения прав человека должны быть расследованы, а справедливость для всех жертв должна быть обеспечена.



Мы остаемся полностью приверженными мирному разрешению конфликта, включая участие Европейского Союза в качестве сопредседателя в Женевских международных переговорах (GID), работу Специального представителя ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии, а также благодаря постоянному присутствию на местах Мониторинговой миссии ЕС (EUMM Georgia). Мы призываем всех участников Женевских международных переговоров конструктивно участвовать в обсуждениях для достижения полного выполнения соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года.



Европейский Союз вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.»





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