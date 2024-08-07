

США призывают Грузию «немедленно» освободить азербайджанского журналиста

07.08.2024 12:26





6 августа Госдепартамент США призвал власти Грузии освободить азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, задержанного в Тбилиси 3 августа, которому сейчас грозит экстрадиция в Азербайджан, – сообщает вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу.



«Мы очень обеспокоены задержанием Афгана Садыгова в Тбилиси. Призываем власти Грузии уважать права человека и основные свободы и немедленно освободить его», – заявил представитель Госдепартамента США.



Он также сказал, что аресты происходят в контексте подавления и арестов представителей гражданского общества в Азербайджане, добавив, что США призывают власти Азербайджана «немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц, воздержаться от нападок на гражданское общество, в том числе за пределами своих границ, и прекратить попытки подорвать свободу прессы».



Примерно за две недели до ареста в Грузии Садыгову было отказано в отъезде в Турцию из Тбилисского международного аэропорта, и сотрудники Пограничного контроля сказали, что он может поехать только в Азербайджан.



По имеющимся данным, журналист проживает в Грузии с декабря прошлого года. Садыгов был арестован в Азербайджане в мае 2020 года по обвинению в вымогательстве. Позже он был приговорен к семи годам тюремного заключения, который в итоге был сокращен Верховным судом до четырех лет. Однако примерно через два года заключения он был освобожден по амнистии. Садыгов держал голодовку в тюрьме в течение 242 дней.





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