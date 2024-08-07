

Роберта Метсола: Поддержка Европарламента суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейских устремлений ее народа остается непоколебимой

07.08.2024 13:45





Президент Европарламента Роберта Метсола распространяет заявление по поводу 16-й годовщины российской агрессии против Грузии.



«Спустя 16 лет после агрессии России против Грузии, поддержка Европарламентом суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейских устремлений ее народа остается непоколебимой», - заявляет Роберта Метсола.



С начала августовской войны прошло 16 лет. В российско-грузинской войне в августе 2008 года погибли 170 служащих Министерства обороны Грузии, 14 сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и 224 гражданских лица. Общее число раненых и пострадавших гражданских и военных лиц составляет 2 232, из которых 1045 – военнослужащие.





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