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МИД Словении: Словения продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии


07.08.2024   13:46


Словения поддерживает территориальную целостность Грузии.

Министерство иностранных дел страны распространило заявление в связи с 16-й годовщиной Августовской войны.

«В 16-ю годовщину российского вторжения в Грузию Словения продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Игнорирование международных правовых принципов всегда сопровождается осуждением и призывом соблюдать международное право», — говорится в заявлении МИД Словении.


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