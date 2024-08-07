

МИД Словении: Словения продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии

07.08.2024 13:46





Словения поддерживает территориальную целостность Грузии.



Министерство иностранных дел страны распространило заявление в связи с 16-й годовщиной Августовской войны.



«В 16-ю годовщину российского вторжения в Грузию Словения продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии. Игнорирование международных правовых принципов всегда сопровождается осуждением и призывом соблюдать международное право», — говорится в заявлении МИД Словении.





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