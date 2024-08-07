

Ингрида Шимоните: Поддержка Литвой территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима

07.08.2024 13:46





«16 лет назад Россия вторглась в Грузию и осталась безнаказанной, поддержка Литвой территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в связи с 16-й годовщиной Августовской войны.



По ее словам, Россия — агрессор, а не образец для подражания.



«16 лет назад Россия вторглась в Грузию и осталась безнаказанной. Безнаказанность и умиротворение привели только к еще более жестокой агрессии российского империализма. Поддержка Литвой территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима, как и наша поддержка народа Грузии, который выбрал европейское и евроатлантическое будущее своей страны. Россия — агрессор, а не образец для подражания», — заявила Шимоните.





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