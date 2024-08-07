

Представительство США в ОБСЕ: Мы осуждаем продолжающуюся оккупацию Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии

07.08.2024 13:47





Представительство США в ОБСЕ осуждает оккупацию Россией регионов Грузии.



«Мы осуждаем продолжающуюся оккупацию Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Оккупация Россией этих регионов, а также ее агрессивная война против Украины нарушают ее международные обязательства и противоречат ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.





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