Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представительство США в ОБСЕ: Мы осуждаем продолжающуюся оккупацию Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии


07.08.2024   13:47


Представительство США в ОБСЕ осуждает оккупацию Россией регионов Грузии.

«Мы осуждаем продолжающуюся оккупацию Россией регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии. Оккупация Россией этих регионов, а также ее агрессивная война против Украины нарушают ее международные обязательства и противоречат ее обязательствам в рамках ОБСЕ. Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна