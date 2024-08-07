

НАТО призывает Россию вывести свои вооруженные силы с территории Грузии

07.08.2024 13:47





В связи с 16-й годовщиной Августовской войны НАТО призывает Россию вывести свои вооруженные силы с территории Грузии.



«Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», — заявила официальный представитель НАТО Фара Дахлала.















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