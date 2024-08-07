

Международные партнеры Грузии откликаются на годовщину российско-грузинской войны 2008 г.

07.08.2024 13:47





16 лет назад в этот день Российская Федерация начала полномасштабное нападение на Грузию. В результате этнической чистки, проведенной Россией и ее марионетками в Цхинвальском регионе, более 30 000 человек оказались вынужденными покинуть свои дома и до сих пор не имеют возможности вернуться домой. Параллельно Россия начала нападение на Грузию со стороны Черного моря, а ее войска временно оккупировали грузинские города Зугдиди, Сенаки и Поти. В этой войне Грузия потеряла 170 сотрудников Министерства обороны Грузии, 14 сотрудников МВД и 228 гражданских лиц. Общее число раненых и пострадавших мирных жителей и военнослужащих составляет 2 232 человека.



Оккупация Россией двух регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона – продолжается и по сей день. Имеют место грубые нарушения прав оставшихся на местах этнических грузин, а также процесс незаконной бордеризации, похищения людей и убийства.



Ниже приведены международные отклики на 16-ю годовщину августовской войны между Россией и Грузией 2008 года:



Верховный представитель Евросоюза, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель: «7 августа исполнится 16 лет с начала войны между Россией и Грузией в августе 2008 года. Приверженность ЕС мирному разрешению конфликтов в Грузии остается непоколебимой. Мы осуждаем продолжающееся присутствие российских вооруженных сил в оккупированных самопровозглашенных регионах Абхазии и Южной Осетии, что нарушает международное право и противоречит обязательствам России по Соглашению из шести пунктов, достигнутому 12 августа 2008 года. Нарушения прав пострадавшего от конфликта населения в Грузии продолжаются, в том числе в результате политики «бордеризации», закрытия пунктов пересечения и незаконных задержаний со стороны российских военных и де-факто властей. Необходимо положить конец ограничениям свободы передвижения, провести расследования нарушений прав человека и обеспечить справедливость для всех жертв. Мы по-прежнему полностью привержены мирному разрешению конфликтов, в том числе посредством участия ЕС в Женевских международных дискуссиях в качестве сопредседателя, деятельности Специального представителя ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также непрерывной работы Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии на местах. Призываем всех участников Женевских международных дискуссий конструктивно участвовать в обсуждениях для достижения полной реализации Соглашения из шести пунктов от 12 августа 2008 года. ЕС продолжает решительно поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ страны».



Посольство США в Тбилиси: «Сегодня исполнилось шестнадцать лет со дня вторжения России в Грузию. Мы помним события августа 2008 года и их болезненные последствия, которые до сих пор влияют на грузинский народ. Продолжающееся нарушение Россией Соглашения о прекращении огня 2008 года подчеркивает продолжающуюся борьбу за мир и стабильность в регионе. Соединенные Штаты продолжают выступать за суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».



Посол Франции в Грузии Шераз Гасри: «Мы поддерживаем Грузию, независимость, суверенитет и территориальная целостность которой нарушаются Россией с августа 2008 года. Призываем к уважению международного права и полной реализации Соглашения из шести пунктов, достигнутого при посредничестве ЕС».



Посольство Великобритании в Тбилиси: Сегодня, в 16-ю годовщину, мы вспоминаем погибших, раненых и перемещенных лиц в результате жестоких и незаконных действий России в российско-грузинской войне в августе 2008 года. Соединенное Королевство продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии».



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: «Вторжение России в Грузию 16 лет назад было частью той же старой модели империалистического экспансионизма, где грубая сила преобладает над международным правом и порядком. Поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Грузии остается непоколебимой».



Посольство Польши в Тбилиси поделилось заявлением Евросоюза и написало: «Шестнадцать лет назад Россия напала на Грузию. В годовщину агрессии мы выражаем солидарность с грузинским народом и осуждаем аннексию Россией сепаратистских регионов Абхазии и Цхинвали».



Посол Германии в Грузии Петер Фишер поделился заявлением Евросоюза и написал: «7 августа исполняется 16 лет с начала войны между Россией и Грузией в 2008 году. ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ».



Посол Нидерландов в Грузии Мелин Аракелян поделилась заявлением Евросоюза и написала: «Сегодня исполнилось 16 лет со дня агрессии России против Грузии в 2008 году. ЕС осуждает военное присутствие России в Грузии. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности Грузии».



Посольство Италии в Тбилиси: «В связи с 16-й годовщиной начала войны между Россией и Грузией в августе 2008 года Италия подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также урегулирования конфликта и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению от 12 августа 2008 года».



Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна: «Сегодня, 16 лет назад, Россия начала агрессивную войну против Грузии, и последствия ощущаются даже сегодня. Эстония осуждает и не забудет текущую оккупацию 20% территории Грузии, и мы продолжим решительно поддерживать территориальную целостность Грузии».



МИД Норвегии: «В августе 2008 года российские войска вторглись в Грузию. 16 лет спустя оккупация продолжается. И в Украине, и в Грузии мы еще раз призываем Россию прекратить вопиющее нарушение международного права и уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей».



Министерство иностранных дел Румынии: «16 лет назад Россия начала военное нападение на Грузию, что является серьезным нарушением международного права и еще одним примером российской агрессии в восточном соседстве. Как стратегические партнеры, Румыния по-прежнему привержена поддержке суверенитета, территориальной целостности и европейского будущего Грузии».



Пресс-спикер НАТО Фара Дахлала: «Призываем Россию вывести силы, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии».



Президент Европарламента Роберта Мецола: «Спустя 16 лет после агрессии России против Грузии, Европарламент по-прежнему непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, европейские устремления ее народа».



Мария Пейчинович Бурич, генеральный секретарь Совета Европы: «Прошло 16 лет после конфликта 2008 года между Россией и Грузией. В очередной раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии. Мы также глубоко обеспокоены состоянием защиты прав населения, пострадавшего в результате конфликта».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





