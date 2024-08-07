

Омбудсмен: К сожалению, спустя 16 лет нам вновь приходится говорить об оккупации

07.08.2024 15:36







К сожалению, спустя 16 лет нам вновь приходится говорить об оккупации, которая действительно разрушительна для граждан, для живущих здесь людей, - об этом заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, находившийся в селах Горака и Сакоринтло, расположенных у линии оккупации.



По данным аппарата Народного защитника Грузии, Леван Иоселиани встретился с местными жителями и выслушал их проблемы.



«К сожалению, спустя 16 лет нам вновь приходится говорить об оккупации, которая действительно разрушительна для граждан, для живущих здесь людей. Разрушительна со многих точек зрения. Начиная с безопасности и заканчивая их вынужденным перемещением, и все это в конце концов осложняет то обстоятельство, что периодически мы видим такие события, такое обострение ситуации, как видели в Кирбали, прискорбный факт, когда был убит Тамаз Гинтури», - заявил Народный защитник Леван Иоселиани.



По информации аппарата Народного защитника Грузии, жители села называют одной из главных проблем отсутствие поливной воды, а также просят специальную технику для обработки земли.



«У молодежи нет стадиона, на прилегающей территории нет дома культуры или какого-либо места для собрания населения. Также является проблемой недостаточная информированность о государственных сервисах», - говорится в информации.





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