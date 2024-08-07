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Дарюс Виткаускас назначен послом Литвы в Грузии
07.08.2024 15:36
В Грузии назначен новый посол Литвы.
Об этом сообщает дипмиссия.
«6 августа указом президента Литовской Республики Дарюс Виткаускас назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Грузии», — говорится в сообщении.
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