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Дарюс Виткаускас назначен послом Литвы в Грузии


07.08.2024   15:36


В Грузии назначен новый посол Литвы.

Об этом сообщает дипмиссия.

«6 августа указом президента Литовской Республики Дарюс Виткаускас назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Грузии», — говорится в сообщении.






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