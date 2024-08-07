

Политики откликаются на годовщину российско-грузинской войны 2008 года

07.08.2024 15:38





16 лет назад в этот день Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Грузию. В результате российско-грузинской войны в августе 2008 года Грузия потеряла 170 сотрудников Министерства обороны, 14 сотрудников МВД и 228 гражданских лиц. Общее число раненых и пострадавших мирных жителей и военнослужащих составляет 2 232 человека.



Ниже приведены заявления грузинских политиков по поводу 16-й годовщины августовской российско-грузинской войны 2008 года:



Оппозиция

Тина Бокучава, председатель Единого национального движения: «Мы чтим память павших героев, преклоняемся перед их героизмом. Наш долг – увековечить их память и объединить нашу страну, за территориальную целостность которой они отдали свои жизни».



Ника Мелия, соучредитель политического альянса «Ахали»: «Это день, когда мы должны очень четко понять, что такое Россия и что она пыталась отобрать у грузин и Грузии, как государства, на протяжении веков. Считаю, что долг каждого из нас – осознавать свою долю ответственности в процессе укрепления государственности. Государству необходимо укрепить свою государственную базу и укрепить свой суверенитет. Для этого необходимы важные изменения, предполагающие отражение интересов народа в политике, в процессе государственного управления, а все это не может произойти без смены властей».



Мамука Хазарадзе, лидер партии «Лело за Грузию»: «Сегодня самая тяжелая дата в новейшей истории Грузии, 7 августа – день, когда 16 лет назад Россия снова вторглась к нам со всей своей жестокостью, мы потеряли сотни грузинских солдат и мирных жителей, десятки тысяч людей превратила в вынужденных переселенцев на своей родине, отобрала наши территории, и это остается открытой раной по сей день. Мы помним кровавые 5 дней августа и помним лицо врага, который сегодня еще ближе! Мы никогда не сдадимся и никогда не примем власть российского режима в этой стране! Служащему России правительству скоро придет конец в Грузии! Слава героям и слава сильной Грузии, которую мы построим вместе!».



Ана Долидзе, лидер партии «Ана Долидзе – за народ»: «Здесь важно вспомнить людей, которые ответили России своей жизнью и отстояли независимость Грузии, и отметить, что борьба за свободу и независимость Грузии продолжается. В условиях политики «Грузинской мечты» мы должны еще серьезнее и сильнее разделять дух народа, который пожертвовал собой ради свободы Грузии, и, конечно, мы должны отмечать это при каждой возможности».





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