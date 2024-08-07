

МИД Украины: Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии и отменить признание Абхазии и Южной Осетии т.н. независимыми государствами

07.08.2024 16:36





«7 августа исполнилось 16 лет с начала вооруженной агрессии против Грузии со стороны РФ, в результате которой Россия убила сотни невинных людей, захватила Абхазию и Цхинвальский регион», — говорится в заявлении министерство иностранных дел Украины.



Согласно заявлению, российская оккупация превратила упомянутые регионы Грузии в серую зону, где царит беззаконие и попираются права человека.



«Боевые действия остановились в августе 2008 года, но агрессия России против Грузии на этом не завершилась. Москва продолжила так называемую «бордеризацию», то есть ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду, и другие гибридные методы вмешательства.



Украина поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и решительно осуждает захватническую политику Кремля.



Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми « независимыми государствами».



Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование.



Российская агрессия против Грузии, а впоследствии Украины, является лишь эпизодом этой многолетней имперской политики Москвы, которой не место в XXI веке.



Убеждены, что только совместными усилиями международного сообщества можно помочь агрессивной политике РФ, заставить ее покинуть временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства.















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