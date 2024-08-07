

В первом полугодии из ЕС выдворены 2124 граждан Грузии

07.08.2024 17:43





Страны ЕС за первую половину 2024 года приняли решение о депортации на родину 2 124 грузинских граждан.



Восемь из них Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится на сайте МВД Грузии.



Из выдворенных на родину 1 253 мужчины и 352 женщины. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 367 человек), затем идут Франция (299), Греция (91), Швейцария (68), Польша (50), Италия (43) и Испания (29).



Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".



Граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.





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