

США призывают Грузию освободить задержанного азербайджанского журналиста

07.08.2024 18:08





Госдепартамент США призывает грузинские власти "незамедлительно" освободить азербайджанского журналиста в изгнании Афгана Садыгова, который был задержан в Тбилиси на прошлой неделе и помещен в депортационный центр, сообщает корреспондент Foreign Press USA Алекс Рауфоглу.



"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о задержании Афгана Садыгова в Тбилиси. Мы призываем грузинские власти соблюдать права человека и основные свободы и незамедлительно освободить его".



"Его арест происходит на фоне продолжающегося подавления гражданского общества в Азербайджане, и мы вновь призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех лиц, которые были несправедливо задержаны, воздержаться от преследования гражданского общества — в том числе за пределами страны — и прекратить попытки подорвать свободу прессы".





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