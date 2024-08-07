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Саакашвили: То что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова
07.08.2024 19:48
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с заявлением по случаю 16-й годовщины августовской войны.
По его словам, в 2008 году враг не смог завоевать Грузию силой, и это трагедия: то, что грузины защищали силой, теперь им приходится «добыть снова».
«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность, — написал Саакашвили.
По его словам, он находится в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.
«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность. Я нахожусь в плену только потому, что не сдал Грузию врагу. Тогда враг не смог завоевать нас, и трагедия, что то, что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова. 26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии», — написал экс-президент.
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