

Саакашвили: То что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова

07.08.2024 19:48





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с заявлением по случаю 16-й годовщины августовской войны.



По его словам, в 2008 году враг не смог завоевать Грузию силой, и это трагедия: то, что грузины защищали силой, теперь им приходится «добыть снова».



«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность, — написал Саакашвили.



По его словам, он находится в плену только потому, что не сдал Грузию врагу.



«В 2008 году наша армия выстояв, люди выйдя на улицы, я оставшись в Тбилиси и поставив мир на ноги, наши партнеры приехав в Тбилиси и американцы отправив флот, мы спасли грузинскую государственность. Я нахожусь в плену только потому, что не сдал Грузию врагу. Тогда враг не смог завоевать нас, и трагедия, что то, что мы защитили своей силой, теперь нам придется добыть снова. 26 октября вновь после 1991 года мы должны восстановить независимость и свободу Грузии», — написал экс-президент.







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