

Приостановка финансирования ряда областей со стороны США вызвало обеспокоенность общественности в Грузии

07.08.2024 19:53





После принятия «Грузинской мечтой» закона об «иностранных агентах» и антидемократических действий властей, которые привели к приостановке помощи властям Грузии со стороны Соединенных Штатов Америки в размере 95 миллионов долларов, несколько СМИ сообщили о конкретных областях, которых затронула приостановка помощи. В частности, это сферы здравоохранения и правосудия, что, в свою очередь, вызвало обеспокоенность общественности в стране.



В частности, прекращено финансирование Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения (NCDC) и Исследовательской лаборатории Лугара, которые являются важными компонентами системы общественного здравоохранения Грузии. Кроме того, USAID приостановило финансирование программ Конституционного суда.



Помощь США Лаборатории Лугара и NCDC



Телекомпания «Формула» со ссылкой на собственный источник сообщила 3 августа, что финансовая поддержка Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) и Исследовательской лаборатории Лугара приостановлена в рамках сокращения помощи США в размере 95 миллионов долларов.



Информация телеканала «Формула» вызвала обеспокоенность по поводу серьезных последствий, которые может испытать грузинская система здравоохранения без помощи США. Исследовательская лаборатория Лугара – один из главных вкладов США в сферу здравоохранения Грузии. Лаборатория сыграла важную роль во время пандемии Ковид-19.



Бывший директор NCDC Амиран Гамкрелидзе рассказал телекомпании «Формула», что ежегодно центр получает 10 миллионов долларов помощи от международных партнеров, в том числе Европы и США, которые используются для научных проектов и обучения персонала. Если информация «Формула» о сокращении помощи правдива, вопрос в том, сколько финансирования будет потеряно и какие проекты пострадают.



6 августа министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе провел брифинг, на котором ему пришлось подтвердить информацию телекомпании «Формула», однако преуменьшил важность этой информации и призвал избегать преувеличений и спекуляций «астрономическими» цифрами. По его словам, речь идет о приостановлении финансирования лишь в размере до 2 миллионов лари.



Что касается последствий сокращения помощи, Сарджвеладзе сказал: «на самом деле речь идет о приостановке нескольких текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность, тренинги и т.д.».



«Никакой речи о закрытии Лаборатории Лугара или Центра по контролю заболеваний и прекращении их деятельности не идет… И Лаборатория Лугара, и Центр по контролю заболеваний продолжат работать беспрепятственно», – сказал Сарджвеладзе.



На вопрос, связано ли решение США о прекращении помощи с принятием Грузией закона об «иностранных агентах», Сарджвеладзе ответил: «объективно такой связи нет». Затем он добавил: «Я думаю, что как тот закон не имел никаких проблем с точки зрения демократии и справедливости, так и сейчас нет такой связи между этим решением и реально этим законодательным актом, который может восприниматься контроверсно какой-либо стороной».



В то же время, Госдепартамент США четко заявил, что приостановка помощи на сумму более 95 миллионов долларов, «которая давала прямую пользу властям Грузии», стала результатом всестороннего пересмотра двустороннего сотрудничества между двумя странами, что последовали за «антидемократическими действиями» властей Грузии.



Министр здравоохранения Грузии заявил: «какой бы ни была мотивация США, я считаю, что это явно неправильное решение».



«Civil Georgia» обратился в Министерство здравоохранения и NCDC с просьбой уточнить объем приостановленных США средств и конкретные проекты, затронутые этой приостановкой, однако не получил никакой новой информации, кроме той, о которой уже заявил министр Сарджвеладзе.



Помощь США Конституционному суду Грузии



6 августа местные СМИ сообщили о приостановке реализации одного из проектов Конституционного суда Грузии, вызванной решением USAID о приостановке помощи. В Конституционном суде «Civil Georgia» заявили, что Летняя школа для студентов юридического факультета в этом году отменена, поскольку USAID решил прекратить финансирование школы.



Летняя школа – совместный проект Конституционного суда Грузии, Совета Европы и USAID. В течение двух недель студенты слушали лекции международных и грузинских юристов, в ходе которых основной акцент делался на правах человека. В конце Летней школы проводился имитированный суд. Лучшие студенты получали возможность пройти оплачиваемую стажировку в Конституционном суде.



В то время как закон об «иностранных агентах» приближается к стадии реализации, на фоне подготовки к важнейшим парламентским выборам в стране антидемократическая риторика и решения правительства уже имеют первые последствия со стороны Запада.



Однако, похоже, «Грузинская мечта» не собирается сдавать свои позиции. «Государство Грузия действует собственным бюджетом, который создается грузинским народом. Мы не являемся страной прихвостнем, находящейся на дотации других стран», – заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили, говоря о приостановке помощи со стороны США.



Между тем, все западные партнеры Грузии подчеркивают, что, в то время, когда властям «Грузинской мечты» придется заплатить цену за попытки подавить демократию в стране, западные средства будут перенаправлены от правительства к независимым СМИ и организациям гражданского общества, чтобы сделать их более стойкими в этот критический момент.



Источник: Civil Georgia

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