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Госдепартамент - США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии


07.08.2024   21:23


В связи с 16-й годовщиной Августовской войны Госдепартамент США публикует заявление.

В заявлении упоминается, что 16 лет назад в этот день Россия вторглась в суверенную Грузию.

«Сегодня мы вспоминаем погибших, раненых или перемещенных лиц в результате российской военной кампании и незаконной оккупации.

Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии и навязывает свою волю тамошнему населению, в том числе требуя передачи стратегически важных земель Абхазии России и принятия мер по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире.

Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести свои войска к доконфликтным позициям и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Мы также призываем Россию отменить так называемое признание независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Эти действия позволят десяткам тысяч вынужденных переселенцев безопасно вернуться в свои дома, — говорится в заявлении.


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