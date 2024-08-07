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Госдепартамент - США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии
07.08.2024 21:23
В связи с 16-й годовщиной Августовской войны Госдепартамент США публикует заявление.
В заявлении упоминается, что 16 лет назад в этот день Россия вторглась в суверенную Грузию.
«Сегодня мы вспоминаем погибших, раненых или перемещенных лиц в результате российской военной кампании и незаконной оккупации.
Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии и навязывает свою волю тамошнему населению, в том числе требуя передачи стратегически важных земель Абхазии России и принятия мер по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире.
Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести свои войска к доконфликтным позициям и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. Мы также призываем Россию отменить так называемое признание независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Эти действия позволят десяткам тысяч вынужденных переселенцев безопасно вернуться в свои дома, — говорится в заявлении.
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