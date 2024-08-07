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Энтони Блинкен: Призываем Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года
07.08.2024 21:32
Мы призываем Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, вывести свои силы на доконфликтные позиции, - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Энтони Блинкен распространяет заявление в связи с августовской войной 2008 года и отмечает, что поддержка со стороны США евроатлантического будущего грузинского народа и поиска мирного разрешения конфликта непоколебима.
«Сегодня шестнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в независимое государство Грузия, и мы вспоминаем тех, кто был убит, ранен или вынужденно перемещен в результате российской военной кампании и незаконной оккупации.
По сей день Россия продолжает оккупировать 20 процентов территории Грузии и навязывать свою волю находящемуся там народу, в том числе требуя передачи России стратегически важных земель в Абхазии и предпринимая шаги по созданию постоянной военно-морской базы в Очамчире.
Соединенные Штаты неизменны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Мы призываем Россию выполнить свои обещания и обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, вывести свои силы на доконфликтные позиции и допустить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи.
Также мы призываем Россию отозвать признание т.н. независимости регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии. Эти действия дадут возможность десяткам тысяч вынужденно перемещенных лиц безопасно вернуться в свои дома. Поддержка со стороны Соединенных Штатов евроатлантического будущего грузинского народа и поиска мирного урегулирования конфликта непоколебима», - говорится в заявлении Блинкена.
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