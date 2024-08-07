

Президент Грузии: «Мы никогда не свыкнемся с оккупацией»

07.08.2024 22:16





Президент Грузии Саломе Зурабишвили приехала в Эргнети в связи с 16-й годовщиной российско-грузинской августовской войны и посетила Музей августовской войны.



«Это память, на потерю которой никто из нас не имеет права, и я очень благодарна, что здесь построен такой музей», — сказала Саломе Зурабишвили.



По ее словам, оккупация не является чем-то само собой разумеющимся, как заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Это то, что мы никогда не примем, а непринятие означает, что мы должны каждый день думать, что можно сделать, чтобы не вернуть эти территории войной или силой… Возвращение этих территорий, а точнее, воссоединение население здесь и там начинается здесь, с усиления этой деревни; с людьми, которые все еще живут здесь и которым нужна поддержка, программы, чтобы удержать молодежь на месте. У нас должны быть послания для живущих там людей — неважно, грузины они или осетины. Их будущее, как и наше будущее, находится в Европе, и это будет окончательным объединителем», — заявила Саломе Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили поинтересовалась, когда в последний раз министр культуры обращался в ЮНЕСКО с просьбой защитить наши церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.



«Что делается в этом направлении? Что делается для грузинского языка? Что делается для организации транспорта отсюда? […] Где министр примирения и гражданского равенства, что делается ежедневно, какая стратегия у нас есть здесь для укрепления этого региона?! И еще, мы не можем не напомнить, что это село было полностью восстановлено на деньги «иностранных агентов», благодаря им!» — заявила Саломе Зурабишвили.



По случаю 16-й годовщины августовской войны Саломе Зурабишвили также написала пост в соцсети X:



«Август несет трагическую память для истории Грузии. 16 лет с момента последнего российского вторжения, оккупация не забыта! Мы никогда не свыкнемся с этим и не примем это!



Грузия будет твердо следовать по своему европейскому пути и решительно противостоять любым попыткам дестабилизации»





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