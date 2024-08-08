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Кобахидзе: Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем


08.08.2024   11:45


По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у героев, погибших в августовской войне, была мечта восстановить территориальную целостность Грузии. По его словам, территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем и исполнится мечта героев, погибших в августовской войне.

«Мы чтим героев, погибших в августовской войне. Мы все помним тяжелейшие трагические дни, однако и эти дни наполняют нас гордостью тем огромным героизмом, который совершили наши воины. Еще раз мы должны почтить их память. У них была мечта – территориальная целостность Грузии, и я уверен, что их героизм не пройдет бесследно. Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем, и мечта наших героев исполнится», - заявил Кобахидзе.


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