

Кобахидзе: Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем

08.08.2024 11:45





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у героев, погибших в августовской войне, была мечта восстановить территориальную целостность Грузии. По его словам, территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем и исполнится мечта героев, погибших в августовской войне.



«Мы чтим героев, погибших в августовской войне. Мы все помним тяжелейшие трагические дни, однако и эти дни наполняют нас гордостью тем огромным героизмом, который совершили наши воины. Еще раз мы должны почтить их память. У них была мечта – территориальная целостность Грузии, и я уверен, что их героизм не пройдет бесследно. Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем, и мечта наших героев исполнится», - заявил Кобахидзе.





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