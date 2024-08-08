|
|
|
Кобахидзе: Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем
08.08.2024 11:45
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у героев, погибших в августовской войне, была мечта восстановить территориальную целостность Грузии. По его словам, территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем и исполнится мечта героев, погибших в августовской войне.
«Мы чтим героев, погибших в августовской войне. Мы все помним тяжелейшие трагические дни, однако и эти дни наполняют нас гордостью тем огромным героизмом, который совершили наши воины. Еще раз мы должны почтить их память. У них была мечта – территориальная целостность Грузии, и я уверен, что их героизм не пройдет бесследно. Территориальная целостность Грузии будет восстановлена мирным путем, и мечта наших героев исполнится», - заявил Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна