

МИД: Грузия продолжает осуществлять политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта

08.08.2024 11:49





Грузия продолжает осуществлять политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта и стремится обеспечить деоккупацию, мирное объединение и развитие страны посредством использования дипломатических и правовых инструментов, в тесном сотрудничестве с международными партнерами, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.



Вместе с тем, МИД призывает РФ уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнить взятые на себя обязательства перед Европейским союзом по соглашению от 12 августа 2008 года.



«В 2024 году исполняется 16 лет со дня полномасштабной военной агрессии России против Грузии.



Даже спустя 16 лет Российская Федерация продолжает оккупировать неотъемлемые Абхазский и Цхинвальский регионы Грузии, в нарушение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве Европейского союза, и полностью игнорируя фундаментальные нормы международного права, что подтверждено Международным уголовным судом и Европейским судом по правам человека рядом решений, принятых в 2021–2024 годах.



Российские военные базы, незаконно расположенные в оккупированных регионах Грузии; военные учения, регулярно проводимые оккупационными силами; искусственно возведенные барьеры на линии оккупации; убийства, незаконные задержания граждан Грузии; этническая дискриминация грузи и другие деструктивные действия, осуществляемые Россией, наносят еще больший ущерб хрупкой безопасности и гуманитарной обстановке в оккупированных регионах. В то же время Россия по-прежнему блокирует неограниченный доступ международных организаций на места и развертывание там механизмов международной безопасности.



Грузия неуклонно продолжает осуществлять политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта и стремится обеспечить деоккупацию, мирное объединение и развитие страны посредством использования дипломатических и правовых инструментов, в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Грузия продолжает конструктивное участие в Женевских международных переговорах, главной целью которых является исполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве ЕС, и решение вопросов по возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Правительство Грузии предпринимает шаги для обеспечения восстановления примирения и доверия между разделенными обществами и построения общего европейского будущего.



МИД подчеркивает безоговорочную поддержку международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Грузии и признателен за поддержку международных партнеров в процессе мирного разрешения российско-грузинского конфликта.



МИД призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить взятые на себя обязательства перед Европейским союзом по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии, прекратить грубые нарушения прав человека в оккупированных регионах и блокирование возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.



Министерство иностранных дел выражает соболезнование и уважение семьям и близким воинов и мирных жителей, героически погибших в войне 2008 года», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





