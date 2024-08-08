

Чиаберашвили: Единство общества – это самое важное для преодоления проблем, с которыми мы сталкиваемся

08.08.2024 13:40





В 2008 году государственность Грузии была спасена благодаря грузинской армии, нашим солдатам-героям, беспрецедентной международной помощи и твердости верховного главнокомандующего Грузии Михаила Саакашвили, - заявил внешнеполитический секретарь «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили.



По оценке Чиаберашвили, единство грузинского народа – это главное, что позволит победить на парламентских выборах.



«Пропаганду «Грузинской мечты» можно однозначно расценивать как антигрузинскую и антиевропейскую пропаганду. Вот почему из-за таких антигрузинских действий, из-за ненависти и поляризации, чем «Грузинская мечта» занимается уже 12 лет, наша страна в том положении, в котором находится: есть бедность, люди бегут из страны. В 2008 году государственность Грузии была спасена благодаря грузинской армии, нашим воинам-героям, беспрецедентной международной помощи и твердости верховного главнокомандующего Грузии Михаила Саакашвили. Самым главным было единство общества. Единство общества – это самое важное для преодоления проблем, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому единством общества мы одержим победу 26 октября, после чего, разумеется, сможем проводить мирную политику, сможем вывести Грузию из международной изоляции, возобновить процесс вступления в ЕС, что в конечном итоге укрепит наш суверенитет и даст нам возможность территориального восстановления», - заявил Зураб Чиаберашвили.





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