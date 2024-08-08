

Манджгаладзе: Сегодня в мире никто, кроме «Грузинской мечты», не сомневается в том, что Россия является агрессором

08.08.2024 13:51





Сегодня в мире никто, кроме «Грузинской мечты», не сомневается в том, что Россия является агрессором и совершила военное преступление. Именно поэтому 26 октября у нас есть шанс сменить власть, которая противоречит воле и интересам грузинского народа, - заявил один из лидеров «Единства» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «Грузинская мечта» целенаправленно старается обвинить Грузию и тогдашнюю власть, что является «антигрузинскими, антинациональными действиями».



«Сегодня в мире никто не сомневается в том, что Россия является агрессором и совершила военное преступление, кроме «Грузинской мечты», которая намеренно пытается обвинить Грузию и тогдашнюю власть, и каковы бы ни были мотивы, это антигрузинские, антинациональные действия. Именно поэтому 26 октября у нас есть шанс сменить власть, которая противоречит воле грузинского народа и интересам Грузии, чтобы Грузия смогла стать членом Евросоюза и НАТО, а у грузин были лучшие условия жизни в стране, высокооплачиваемая работа, достойная пенсия и возможность получить хорошее образование, как в США и других европейских странах. Выбор прост. Я уверен, что мы вместе победим», - заявил Манджгаладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





