

Бокучава: Очень печально, что сегодня в Грузии власть, которая повторяет нарратив Кремля и путинской России

08.08.2024 14:40





Очень печально, что сегодня в Грузии власть, которая повторяет нарратив Кремля и путинской России, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава по поводу заявления политсовета «Грузинской мечты».



По ее словам, единственная страна, которая отрицает оккупацию территорий Грузии, это путинская Россия.



«Я глубоко убеждена, что 26 октября наше единство приведет к переменам и у страны снова будет национальная власть, которая вернет стране национальную идентичность и достоинство, и больше не будет повторять эти вредоносные послания Кремля. Лично я как председатель «Национального движения» ответственна за то, что сделаю все для того, чтобы 26 октября у нашей страны была национальная власть, которая будет не повторять послания Кремля, а восстановит национальное достоинство нашей страны и введет Грузию в ЕС. Это ответственность, которую я беру перед каждым гражданином Грузии», - заявила Тина Бокучава.





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