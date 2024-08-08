

Председатель «Грузинской мечты»: В 2007 году в Грузии не было ни одного российского солдата

08.08.2024 14:46





«Стыдно, когда мы стоим у могил героических воинов и говорим о дате, в то время как предыдущая власть вплоть до 2013 года отмечала начало войны 8 августа, что изменилось сегодня?», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.



По словам Гарибашвили, спекуляции, связанные с этой датой, преследуют следующую цель — как-то сместить основной акцент.



«Хочу всем напомнить, что наша власть защищала наши интересы, интересы нашей страны, интересы наших воинов в международном суде до конца, без компромиссов. Именно нам удалось честно выиграть все суды. Хочу обратиться к этим безответственным оппонентам, которые позволяют себе, те люди, которые являются творцами этого несчастья и трагедии, которые смеют манипулировать и спекулировать насчет даты. Российская Федерация покинула нашу территорию в 2007 году.



В 2007 году в Грузии не было ни одного российского солдата. Как этой безрассудной и предательской власти Саакашвили удалось вернуть их с большей силой всего за несколько месяцев? Когда ты являешься властью, когда у вас есть возможность соответствующим образом рассчитать все эти риски, чтобы уберечь свой народ от войны или любой эскалации, это ваша ответственность. Конечно, это не исключает ответственности Российской Федерации, поскольку РФ является оккупантом наших территорий», — сказал Гарибашвили.







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