

Раквиашвили: И на уровне принципа я не понимаю, что мы должны расследовать

08.08.2024 15:43





И на уровне принципа я не понимаю, что мы должны расследовать. Наша страна начала войну в собственной стране?! Это ведь абсурд! – заявил журналистам депутат от партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили.



Как отметил Раквиашвили, ничто не мешало правительству «Грузинской мечты» расследовать все, что связано с российско-грузинской войной.



По мнению Раквиашвили, имеют место предвыборные спекуляции, лишенные смысла и аргументов.



«Прежде всего, все это указывает на то, что «Грузинской мечте» нечего сказать и она возвращается к историям 16-летней давности или 9-летнему правлению. Они собираются идти на выборы, опять говоря о «националах», а это говорит о многом.



Ничто не мешает «Грузинской мечте» провести расследование сейчас или они могли провести расследование и раньше. В их руках СГБ, прокуратура, суд, у них есть доступ к секретным материалам. Однако все это говорит о том, что расследовать нечего.



В другом случае мы должны допустить, что Бидзина Иванишвили и высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты» предали страну, потому что видели, что «Национальное движение» совершило какие-то ужасные вещи и не расследовали это.



Все это предвыборные спекуляции и ничего больше», - заявил Сандро Раквиашвили.





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