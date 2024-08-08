

Теа Ахвледиани почтила память героев, погибших в Августовской войне 2008 года

08.08.2024 15:44





Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия находился в Гори. Теа Ахвледиани почтила память героев, погибших в Августовской войне 2008 года, и вместе с представителями местной власти украсила венком мемориал героев.



На панихиде митрополит Горийский и Атенский, владыка Андрия совершил поминовение душ погибших на войне.



«Мы преклоняемся перед нашими военными и гражданскими героями. Я хотела бы выразить особое почтение их памяти и выразить искренние соболезнования их семьям, всей Грузии. В нашей стране продолжается оккупация при полном игнорировании основных принципов международного права, и борьба с этими тяжелыми последствиями является главной задачей нашей страны, которую мы считаем поддающейся преодолению только мирными средствами, при едином правительственном подходе и в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами. Я твердо верю, что при последовательной политике, укреплении мира и дальнейшем развитии мы обязательно добьемся своей цели», — заявила Ахвледиани.





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