

Адвокат азербайджанского журналиста Афгана Садыгова обжаловал решение об экстрадиционном заключении

08.08.2024 18:07





Адвокат азербайджанского журналиста Афгана Садыгова Дмитрий Нозадзе обжаловал решение Тбилисского городского суда, согласно которому Садыгову избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца.



Адвокат сегодня обратился с соответствующей документацией в Тбилисский апелляционный суд.



«Мы требуем замены экстрадиционного заключения и освобождения. В качестве альтернативы предлагаем суду залог в размере 2 000 лари. Человек подал заявление о предоставлении международного убежища, и пока это будет, экстрадиция никак не может быть осуществлена», - заявил Нозадзе.



Для справки, азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан 3 августа. Решением Тбилисского городского суда ему избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца. Афган Садыгов в рамках проходящего в Азербайджане расследования обвиняется по двум эпизодам вымогательства.





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