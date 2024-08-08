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Адвокат азербайджанского журналиста Афгана Садыгова обжаловал решение об экстрадиционном заключении
08.08.2024 18:07
Адвокат азербайджанского журналиста Афгана Садыгова Дмитрий Нозадзе обжаловал решение Тбилисского городского суда, согласно которому Садыгову избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца.
Адвокат сегодня обратился с соответствующей документацией в Тбилисский апелляционный суд.
«Мы требуем замены экстрадиционного заключения и освобождения. В качестве альтернативы предлагаем суду залог в размере 2 000 лари. Человек подал заявление о предоставлении международного убежища, и пока это будет, экстрадиция никак не может быть осуществлена», - заявил Нозадзе.
Для справки, азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан 3 августа. Решением Тбилисского городского суда ему избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца. Афган Садыгов в рамках проходящего в Азербайджане расследования обвиняется по двум эпизодам вымогательства.
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