

Правительство содействует проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани

08.08.2024 19:16





В целях содействия проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля «Бакуриани 2025» создана правительственная комиссия, которую возглавит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Информацию распространяет пресс-центр премьер-министра.



Согласно постановлению правительства, комиссия обеспечит координацию деятельности ведомств и организаций, участвующих в организации фестиваля, и оперативное решение вопросов, связанных с фестивалем.



В состав комиссии вошли министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер-министр Леван Давиташвили, министр культуры и спорта, вице-премьер-министр Тея Цулукиани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и руководитель Спецслужбы госзащиты Анзор Чубинидзе.



Для участия в мероприятии были приглашены мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе, мэр Боржомского муниципалитета Отар Арболишвили, президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов, председатель оргкомитета Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года Мамука Хабарели, директор ООО «M.T.A.» Ираклий Бурчуладзе и председатель Агентства развития Бакуриани Екатерина Орджоникидзе.



Для участия в работе комиссии при необходимости по решению председателя комиссии могут быть приглашены представители других ведомств и организаций. Функции секретариата Комиссии будет выполнять администрация правительства Грузии.







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