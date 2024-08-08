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Сергей Шамба: Об отношениях с Россией, Тбилиси и международными организациями
08.08.2024 21:01
После назначения на пост «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии в интервью РИА Новости Сергей Шамба рассказал об отношениях с Россией и Тбилиси, а также международных дискуссиях в Женеве. В числе прочего он также затронул тему порта Очамчире и сообщил, что «что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы.».
По словам Шамба, «очень важные задачи», стоящие перед «МИД» оккупированного региона, – это расширение международного признания, развитие отношений с теми государствами, которые уже признали «независимость» Абхазии. Что касается России, Шамба заявил, что она является «стратегическим союзником».
Он также говорил о поддержке Абхазии в войне России в Украине и о признании Абхазией оккупированных «республик» Луганска и Донецка.
«У нас выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество. Одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы», – сказал Шамба, говоря об отношениях с Россией.
Относительно Женевских международных дискуссий он заявил, что этот формат дает Абхазии «возможность отстаивать свои позиции», а также является «каналом связи в переговорах с Грузией». По его словам, говорить о новом месте переговоров преждевременно.
Что касается отношений с Тбилиси, Шамба еще раз призвал власти Грузии «признать существующие реалии», а также отменить грузинский закон «Об оккупированных территориях». «Использование этого термина по отношению к нашей стране мы категорически не приемлем», – сказал он.
Говоря о возможности возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на Гальские инциденты (МПРИ), Шамба отметил, что «он бездействует с 2018 года из-за неконструктивной позиции грузинских участников».
Комментируя предстоящие выборы в Грузии, Шамба заявил, что вопрос Абхазии используется во внутриполитической борьбе Грузии. «Мы, конечно, отслеживаем то, что происходит в Грузии. Внимательно следим за обращениями к Грузии и ее реакцией на призывы к открытию «второго фронта». Мы никогда не теряем бдительность. Надеемся, что здравый смысл возьмет вверх», – сказал он.
Его также спросили о перспективах отношений де-факто властей с международными неправительственными организациями. В этом контексте Шамба заявил, что международные НПО и агентства ООН «не могут заниматься деятельностью, имеющую какой-либо политический окрас, вмешиваться в наши внутренние дела». Он добавил, что «есть полезные гуманитарные проекты, в этих организациях работают и наши граждане. Поэтому мы будем вести работу избирательно».
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