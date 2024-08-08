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В Москве будут судить молодую крымскую татарку, арестованную после пересечения грузино-российской границы
08.08.2024 22:45
В Москве будут судить молодую крымскую татарку, арестованную россиянами после пересечения грузино-российской границы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает «Украинская правда».
Арестованная гражданка Украины Ление Умерова, которую в РФ обвиняют в шпионаже, является гражданкой Украины. Она написала письмо, в котором сообщила, что слушания по ее делу назначены на осень.
Письмом Умеровой поделился в соцсети ее брат.
«Мне по делу заменили следователя и недавно водили на знакомство. Ничего важного, но говорит, что основной суд ориентировочно будет осенью.
Также, что судить меня будут в Москве, а не на Кавказе, но я не уверена в этом на 100%», — написала Умерова членам семьи.
4 декабря 2022 года российские силовики задержали 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в якобы нарушении правил режимной зоны. Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по обвинению в шпионаже.
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