

Президент: Власти сознательно ставят в крайнее положение все программы, без которых мы остаемся совершенно незащищенными

08.08.2024 23:02





Разрыв столь важной связи с Америкой - это прямое предательство страны. Недопустимо, когда твоя власть сознательно и настойчиво разрушает и уничтожает все сферы нашего успеха, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили пишет в соцсети, реагируя на приостановку программ Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Грузии.



По словам президента, на фоне возросшей угрозы инфекционных эпидемий в мире власти Грузии осмеливаются и сознательно ставят в крайнее положение все те лаборатории и программы, без которых мы остаемся совершенно незащищенными.



«Вклад лаборатории Лугара и американских экспертов, Центра по контролю заболеваний США (CDC), Национального института здравоохранения (NIH) в безопасность наших граждан невозможно измерить. Нам ничего сказать, кроме благодарности. В условиях, когда демографические показатели страны находятся на катастрофическом уровне, когда страну покидают сотни тысяч людей, разрыв столь важной связи с Америкой является прямым предательством страны. На фоне возросшей угрозы инфекционных эпидемий в мире власти Грузии осмеливаются и сознательно ставят в крайнее положение все те лаборатории и программы, без которых мы остаемся совершенно незащищенными перед лицом надвигающихся пандемий.



Речь идет не только о деньгах, но и о репутационном ущербе, разрыве десятилетий профессиональных связей и повороте к доверию и сотрудничеству, установившимся между двумя странами.



При этом мы оскорбляем друга, партнера, который в самые темные времена обеспечивал нас бесплатными лекарствами, прививками и оборудованием, с помощью которых были спасены тысячи жизней наших граждан от гепатита, СПИДа, свиного гриппа, ковида... Здесь речь также идет об обмене знаниями, тренингах, без которых мы не сможем вырастить специалистов высокого уровня завтрашнего дня. Изоляция – враг науки! Потому что они ставят под угрозу завоеванное Грузией признание – надежное и равноправное партнерство.



Недопустимо, когда твоя власть сознательно и настойчиво разрушает и уничтожает все сферы нашего успеха», - пишет президент.





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