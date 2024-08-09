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Камала Харрис и Дональд Трамп согласовали дату дебатов


09.08.2024   10:26


Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп договорились провести дебаты на канале ABC 10 сентября, сообщает Американская радиовещательная компания (ABC).

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго, что хочет провести дебаты с Камалой Харрис и что она согласилась на три даты в сентябре.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.


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