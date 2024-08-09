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Селу в центральной Грузии вернули историческое название – Мепискалаки
09.08.2024 10:59
Селу Ахалкалаки в Каспском муниципалитете вернули историческое название. Теперь оно называется Мепискалаки.
«Село Ахалкалаки Каспского муниципалитета переименовать в Мепискалаки», — говорится в постановлении правительства Грузии от 7 августа 2024 года.
Мепискалаки в переводе с грузинского означает «царский город». Записи об его истории сохранились на стенах местного средневекового храма Богородицы. Согласно им, картлийские царь и царица Ростом Багратиони и Мариам Дадиани основали Мепискалаки – город на берегу реки Тедзми – в годы правления шаха Персии Аббаса I, то есть ближе к концу 17-го века. Городская стена и церкви, построенные в тот период, сохранились до сих пор. Несколько лет назад их отреставрировали.
Первые упоминания в исторических источниках относятся к 1609 году и связаны с нашествием крымских татар. На тот момент поселение не носило статуса города, называли его Ахалкалаки.
Судя по всему, на месте Ахалкалаки первые поселения появились за тысячу лет до этого, В 1908 году здесь была сделана важнейшая археологическая находка – клад бронзовых предметов последней четверти II тысячелетия до н. э.. Открытие позволило проследить взаимодействие восточно-грузинской и колхидской культур.
Уже в начале 19 века название Мепискалаки использовать перестали. После советизации Грузии населенный пункт назвали Цителкалаки – «красный город». Это имя он проносил недолго – в 1946 году селу вернули имя Ахалкалаки.
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