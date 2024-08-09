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Зурабишвили назвала предательством разрыв связей с США, затронувший лабораторию Лугара
09.08.2024 10:59
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «предательством» разрыв связей с США, который привел к приостановке финансирования лаборатории Лугара.
«В то время, когда демографический показатель страны упал до катастрофической отметки, когда сотни тысяч человек покидают страну, разрыв столь важных связей с Америкой является прямым предательством», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что «в самые темные времена» США бесплатно предоставляли Грузии медикаменты, вакцины, аппаратуру, благодаря чему тысячи граждан смогли излечиться от гепатита С, СПИДа, свиного гриппа и ковида.
Зурабишвили считает, что в данном случае речь идет не только о деньгах, но и о «репутационном ущербе, разрыве десятилетий профессиональных связей» и прекращении обмена знаниями, благодаря чему Грузия «растила профессионалов высокого уровня».
«Они ставят под угрозу обретенное признание Грузии, как надежного и равноправного партнера. Недопустимо, когда ваше правительство сознательно и упорно разрушает все сферы нашего успеха», — пишет она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о том, что Вашингтон приостанавливает программу помощи Грузии в размере более 95 млн долларов. Причинами решения стали «антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО».
На этой неделе грузинские СМИ выяснили, что заморозка финансирования коснулась и лаборатории Лугара.
Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара находится в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Его отрыли в 2011 году по американской правительственной программе исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект 350 млн долларов.
Сейчас лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Учреждение подчиняется Минздраву.
Центр Лугара объединяет лаборатории биобезопасности 2 и 3 уровней. Их цель — выявление патогенов, вызывающих опасные заболевания среди людей и животных.
Во время пандемии коронавируса лаборатория Лугара сыграла ключевую роль, обеспечив тестирование и диагностику на начальном этапе.
Центр Лугара — одна из любимых тем российских СМИ на протяжении многих лет. Власти России периодически заявляют, что в лаборатории разрабатывается биологическое и химическое оружие.
Правительство Грузии не один раз заявляло, что центр занимается исключительно научными исследованиями и опасения по поводу противоправной деятельности не имеют под собой оснований.
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