

Зурабишвили назвала предательством разрыв связей с США, затронувший лабораторию Лугара

09.08.2024 10:59





Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «предательством» разрыв связей с США, который привел к приостановке финансирования лаборатории Лугара.



«В то время, когда демографический показатель страны упал до катастрофической отметки, когда сотни тысяч человек покидают страну, разрыв столь важных связей с Америкой является прямым предательством», — написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.



Она напомнила, что «в самые темные времена» США бесплатно предоставляли Грузии медикаменты, вакцины, аппаратуру, благодаря чему тысячи граждан смогли излечиться от гепатита С, СПИДа, свиного гриппа и ковида.



Зурабишвили считает, что в данном случае речь идет не только о деньгах, но и о «репутационном ущербе, разрыве десятилетий профессиональных связей» и прекращении обмена знаниями, благодаря чему Грузия «растила профессионалов высокого уровня».



«Они ставят под угрозу обретенное признание Грузии, как надежного и равноправного партнера. Недопустимо, когда ваше правительство сознательно и упорно разрушает все сферы нашего успеха», — пишет она.



Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля объявил о том, что Вашингтон приостанавливает программу помощи Грузии в размере более 95 млн долларов. Причинами решения стали «антидемократические действия и ложные заявления правительства Грузии, которые не соответствуют нормам членства в ЕС и НАТО».



На этой неделе грузинские СМИ выяснили, что заморозка финансирования коснулась и лаборатории Лугара.



Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара находится в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси. Его отрыли в 2011 году по американской правительственной программе исследования биологических угроз. Правительство США выделило на проект 350 млн долларов.



Сейчас лаборатория входит в систему Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Учреждение подчиняется Минздраву.



Центр Лугара объединяет лаборатории биобезопасности 2 и 3 уровней. Их цель — выявление патогенов, вызывающих опасные заболевания среди людей и животных.



Во время пандемии коронавируса лаборатория Лугара сыграла ключевую роль, обеспечив тестирование и диагностику на начальном этапе.



Центр Лугара — одна из любимых тем российских СМИ на протяжении многих лет. Власти России периодически заявляют, что в лаборатории разрабатывается биологическое и химическое оружие.



Правительство Грузии не один раз заявляло, что центр занимается исключительно научными исследованиями и опасения по поводу противоправной деятельности не имеют под собой оснований.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





